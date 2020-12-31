Мечтайте о самом светлом: Путин поздравил россиян с Новым годом

https://static.news.ru/photo/077f8b3e-4b63-11eb-a80d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Президент Владимир Путин пожелал жителям России в наступающем 2021 году крепкого здоровья, веры, надежды и любви. В традиционном новогоднем обращении к соотечественникам, которое уже увидели жители Камчатки, глава государства поблагодарил россиян за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя и помогает РФ быть одной большой семьей.

Российский лидер предложил россиянам помечтать о самом светлом — о мире и благополучии, счастье и радости для всех, кто рядом и кто дорог.

Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надёжный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей, — отметил Путин.

Президент добавил, что желает всем гражданам страны крепкого здоровья, веры, надежды и любви.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством. Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья, писал NEWS.ru.