https://static.news.ru/photo/3a28dc80-b928-11e9-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)/14.mchs.gov.ru

Ситуация с лесными пожарами в Якутии постепенно стабилизируется.

За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов, крупных пожаров нет, — сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории региона действует 116 природных пожаров на площади около 900 тыс. га.

В Якутске наблюдается сильное задымление из-за природных пожаров в Сибири. Кроме столицы региона в зону задымления попали населённые пункты в 12 районах Республики Саха. В начале августа природные пожары в Якутии охватили площадь в 1,216 млн га, ситуацию в регионе усугубляла сухая и ветреная погода, писал News.ru.