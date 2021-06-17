Затопление в Ростове не потребовало вмешательства МЧС

https://static.news.ru/photo/0946a298-cf5e-11eb-ba35-96000091f725_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

В Ростове для борьбы с последствиями стихии почти не привлекали сотрудников региональной МЧС, однако много вызовов получили городские спасательные службы. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Мы работали на Привокзальной площади, а также была заявка из многоквартирного дома по улице Ленина. В самом городе заявок гораздо больше, однако там работают коммунальщики и городские спасатели. МЧС там не привлекали, — сообщили в МЧС по Ростовской области.

Ростов, Керчь и Краснодарский край затопило ливнем накануне ночью. В ряде населённых пунктов жителей пришлось эвакуировать. В Керчи из-за дождей пострадала больница. Люди в городе остались без света, но электроснабжение обещают восстановить к вечеру.