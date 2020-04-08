МЧС запустило сайт с информацией о коронавирусе в России

https://static.news.ru/photo/e5e6e794-79ab-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интерактивный сервис с данными о распространении кронавируса в России запустили в МЧС. Портал позволяет узнать информацию о числе заражённых.

Информация о выздоровевших и инфицированных разбита по регионам. Кроме того, на сайте содержится информация о методах профилактики.

По словам главы ведомства Евгении Зиничевой, каждый россиянин с доступом в Интернет сможет узнать актуальную информацию о COVID-19, передаёт ТАСС.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Как писал NEWS.ru, специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина считает, что реальное число инфицированных россиян может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов.