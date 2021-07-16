МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и ливнях в Москве

ГУ МЧС по столице предупредило, что на Московский регион надвигаются гроза, шквалистый ветер и ливневые дожди. В связи с этим ведомство выпустило экстренное предупреждение.

Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Дождь и грозовые тучи будут проплывать не только над самой Москвой, но и над подмосковными населёнными пунктами.

Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону и находиться рядом с открытым окном — молния может попасть в человека, что зачастую заканчивается летальным исходом.

Кроме того, во время шквалистых порывов ветра нужно обходить стороной шаткие конструкции, а водителям следует особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения. Также следует выдерживать дистанцию на мокрой дороге — тормозной путь автомобиля в таких погодных условиях будет увеличен.

Ранее сообщалось, что повсеместные ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве с понедельника, 19 июля. Непредсказуемая погода в столице сохранится до конца недели.