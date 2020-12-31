МЧС в преддверии Нового года предупредило о росте числа теряющихся туристов

https://static.news.ru/photo/99caba02-4b83-11eb-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 07.mchs.gov.ru

С начала новогодних праздников значительно увеличилось число случаев потери туристических групп, следует из сообщения пресс-службы МЧС России.

В преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

В МЧС уточняют, что наибольшее число туристов на маршрутах сейчас в Кабардино-Балкарии. В регионе с начала 2020 года 133 раза проводились поисково-спасательные работы.

Как ранее писал NEWS.ru, семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев потерялся в районе Шерегеша. Об этом сообщил сам спортсмен. Он с товарищем отправился покататься в окрестных лесах. Однако во время отдыха мужчины сбились с пути. В последних сообщениях в историях Instagram Соболев с тревогой в голосе сообщил, что они уже несколько часов плутают по лесу и ищут выход.

В итоге ситуация завершилась благополучно. Позже сноубордист вышел на связь в соцсетях и сообщил, что с ним всё в порядке.