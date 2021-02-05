МЧС России завело страницы в TikTok и Likee

https://static.news.ru/photo/66ea2f44-01d4-11eb-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России завело аккаунты в TikTok и Likee. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это сделано для популяризации культуры безопасности среди населения.

В министерстве подчеркнули, что популяризация культуры безопасности среди населения является одной из главных задач МЧС. Для её реализации используются в том числе социальные сети и мессенджеры.

К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились ещё две: TikTok и Likee, — цитирует сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

Отмечается, что на вновь открытых страницах уже публикуется полезный контент: челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица.

В ближайшем будущем на страницах планируется также размещать видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити и песни МЧС.

В настоящее время МЧС представлено в 11 соцсетях и мессенджерах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что граждане России считают, что эффективнее всего свою работу выполняет Министерство чрезвычайных ситуаций. Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.