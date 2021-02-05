МЧС России завело страницы в TikTok и Likee

МЧС России завело аккаунты в TikTok и Likee. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это сделано для популяризации культуры безопасности среди населения.
В министерстве подчеркнули, что популяризация культуры безопасности среди населения является одной из главных задач МЧС. Для её реализации используются в том числе социальные сети и мессенджеры.
К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились ещё две: TikTok и Likee, —
цитируетсообщение пресс-службы МЧС ТАСС.
Отмечается, что на вновь открытых страницах уже публикуется полезный контент: челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица.
В ближайшем будущем на страницах планируется также размещать видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити и песни МЧС.
В настоящее время МЧС представлено в 11 соцсетях и мессенджерах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что граждане России считают, что эффективнее всего свою работу выполняет Министерство чрезвычайных ситуаций. Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.