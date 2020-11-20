МЧС РФ отправит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/a21c98e8-2b39-11eb-95c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

МЧС России отправит 20 ноября 2020 года в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарными грузами, рассказали в пресс-службе ведомства. В операции задействуют 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Двадцатого ноября МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения, — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС РФ.

Кроме того, специалисты связи подвижного пункта управления МЧС РФ вместе с местными спасателями оборудовали в Степанакерте на преобладающей высоте УКВ-ретранслятор для обеспечения группировки МЧС РФ надёжной радиосвязью. Также, в соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу, в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Речь идёт о Центре гуманитарного разминирования, Центре транспортного обеспечения, Центре медицинского обеспечения и Центре торгово-бытового обеспечения. Также сформирован Центр примирения враждующих сторон, включая отдел психологической работы, теле- и радиостанции и редакцию газеты «Вестник миротворца».

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ереване оппозиционные активисты перекрыли сразу несколько центральных улиц города с требованием отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В настоящее время блокированы улицы Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.