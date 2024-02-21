Белорусам описали правила поведения при пожаре с помощью Бузовой и котиков Белорусское МЧС описало алгоритм действий при пожаре с помощью мемов и Бузовой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

МЧС Белоруссии объяснило гражданам правила поведения при пожаре с помощью популярных мемов с животными и российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Соответствующий ролик опубликован в официальном аккаунте ведомства в TikTok, он набрал уже более полумиллиона просмотров.

Контент-мейкеры использовали популярные мемы с котами и собаками, чтобы объяснить подписчикам правила поведения при пожаре, компанию им составила нарезка с Ольгой Бузовой, которая открывает видео фразой «Запомните раз и навсегда». Пользователи TikTok похвалили МЧС республики за креатив и назвали ролик «шедевральным» и «гениальным».

Ранее сообщалось, что правообладатель образа Ждуна, ставшего популярным в Сети, подал почти 500 исков на российские телеканалы и паблики в социальных сетях. В списке ответчиков значатся блогеры с несколькими тысячами подписчиков, а также телеканал НТВ и ряд других СМИ. Правообладатель образа обвиняет их в незаконном использовании Ждуна в роликах и программах.

Автором скульптуры, названной Homunculus loxodontus и впоследствии ставшей известной в России как «Ждун», стала голландская художница Маргрит ван Бревор. В 2017 году российская компания «Си ди лэнд контакт» заключила с ней соглашение и стала правообладателем образа.