МЧС разворачивает пункты обогрева на федеральных трассах

https://static.news.ru/photo/747b9d70-55ba-11eb-96bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

После аномальных похолоданий МЧС начало разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах, сообщили в министерстве.

В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что пункты нужны для оказания помощи водителям и пассажирам сломавшихся транспортных средств. Они оборудованы всем необходимым, в тои числе медикаментами. Кроме того, в них организовано питание и горячий чай.

Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции, — добавили в МЧС.

В Ленинградской области, где синоптики прогнозируют похолодание до −25 градусов, будет развёрнуто два пункта обогрева. Кроме того, планируется осуществлять мониторинг за заторами на дорогах при помощи беспилотников, передаёт РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России усилятся морозы. По его словам, превышение нормы составит 7–13 градусов. Вильфанд добавил, что в ближайшее время рассчитывать на скорое потепление не приходится. Суровые морозы затронут почти 40–50% территории России.

Также, по его словам, в Москву на этой неделе придут настоящие зимние суровые морозы. Погода будет по-настоящему опасной, из мягкой зима превращается в жёсткую и аномально холодную для столицы, писал NEWS.ru.