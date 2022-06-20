МЧС развернёт на границе с Украиной систему «Безопасный город»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС планирует запросить у правительства 15 млрд рублей на внедрение проекта «Безопасный город» в областях, приграничных с Украиной. Речь идёт о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, сообщает «Коммерсант».

Проект предполагает внедрение системы, которая включает специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния, которые требуются для обеспечения безопасности региона. На развёртывание системы потребуется полтора года.

Система призвана снизить «угрозы диверсионных атак», а также помочь оперативно реагировать на инциденты. Оборудование будут поставлять из запасов, с российских производств и через закупки в Юго-Восточной Азии.

Разработку АПК «Безопасный город» МЧС начало ещё в 2014 году, техническим оператором был выбран Ростех. К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов.

Однако, по мнению экспертом, система не является гарантией предотвращения терактов и угроз, так как представляет из себя лишь инструмент, который поставляет часть необходимой информации для уполномоченных служб.

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