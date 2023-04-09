МЧС пустило в борьбу с поджигателями травы теребоньку МЧС опубликовало обидный мем про поджигателей травы

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Пал травы

МЧС России опубликовало в своем Telegram-канале мем, направленный против поджигателей травы. На нем изображен персонаж, известный в Сети как «теребонька», который держит в протянутой руке мозг. Вместе с ним красуется приписка «Поджигаешь траву? На, это тебе». Таким образом в МЧС хотели предупредить об опасности разведения огня на природе.

Поджигать сухую траву = осознанно создавать проблемы себе и окружающим! — говорится в сообщении.

В опубликованном ранее посте представители ведомства рассказали, что травяные палы очень опасны. По их словам, огонь охватывает большие площади и очень быстро распространяется. В МЧС подчеркнули, что нередко пламя перекидывается на различные постройки, включая жилые дома.

Также сегодня следственное управление СК РФ по Республике Бурятия сообщило, что проверит, как возле села Солонцы проводили отжиг травы, после которого огонь снова разгорелся и перекинулся на участки. Ведомство сообщило, что ведется доследственная проверка по вопросу о халатности органов местного самоуправления. Пламя уничтожило деревянные заборы и надворные постройки некоторых жителей.