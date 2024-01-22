МЧС проверит все склады Wildberries и Ozon

Общественные деятели высказали требование о проведении внеплановых проверок складов маркетплейсов Wildberries и Ozon в России после пожара на складе в Шушарах под Петербургом, пишут «Ведомости». Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов направил соответствующие письма в МЧС.

В тексте заявления он подчеркнул необходимость проверки безопасности складов двух крупных маркетплейсов — Wildberries и Ozon. По словам Павлова, эти интернет-торговые площадки в настоящее время охватывают примерно 80% российского рынка.

Крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах на прошлой неделе. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что товар, хранившийся на сгоревшем складе Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки. В компании подчеркнули, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства перед партнерами.