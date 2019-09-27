https://static.news.ru/photo/655ec66a-e1de-11e9-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

МЧС РФ проведёт всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!». С начала 2019-го в стране произошло свыше 1,8 тысячи таких пожаров, сообщил представитель ведомства.

По словам сотрудника, министерство хочет напомнить: веселье и отдых не должны приводить к ЧП и жертвам. В МЧС отмечают, что количество возгораний на балконах и лоджиях растёт каждый год, пишет РИА Новости .

За последний год число погибших от пожаров на балконах составило 12 человек, ещё 135 человек травмировались.

Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык. Требования вступят в силу 1 октября.

Для физических лиц за нарушение правил, запрещающих открытый огонь на лоджиях и балконах, предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей. Однако в случае возникновения пожара сумма поднимается до пяти тысяч рублей.

Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.

Ранее News.ru сообщал, что изменения правил противопожарного режима не запрещают курить на балконах. Об этом рассказал представитель МЧС России. По его словам, граждане всё равно должны помнить об ответственности перед законом, о своей и чужой безопасности и быть осторожными.