https://static.news.ru/photo/c6ee0272-b9fe-11e9-a664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичное МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ночь на пятницу, 9 августа.

Сильный дождь и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду обрушатся на Москву уже после 21:00 в четверг, 8 августа, — говорится в сообщении МЧС.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, так как сильный поток воды может затруднить движение и увеличить количество ДТП. Пешеходам напоминают, что опасно укрываться под одиноко стоящими деревьями и рекламными щитами. Из-за непогоды для безопасности посетителей закрываются городские парки, предупреждает МЧС.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве. До вечера 9 августа в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, писал News.ru.