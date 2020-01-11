https://static.news.ru/photo/500c2b44-3496-11ea-a9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области сообщили, что в регионе ожидается туман и гололедица.

До 9:00 12 января местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200–500 м. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении ведомства.

Жителям порекомендовали быть предельно внимательными, не торопиться и не бежать. А водителям предложили воздержаться от поездок без крайней необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, передаёт агентство «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 12 января ночная температура в Москве снизится до минус семи градусов и начнётся «еврозима».