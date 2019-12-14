В Московской области днём 15 декабря и ночью 16 декабря ожидается гололёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 11:00 15 декабря до 3:00 16 декабря по Московской области местами ожидается слабый гололёд, — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости, а во время езды — быть внимательными и соблюдать дистанцию.
Как ранее писал NEWS.ru, синоптики прогнозируют на 15 декабря облачную погоду с осадками в столичном регионе.
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