https://static.news.ru/photo/89f8c162-1f1c-11ea-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области днём 15 декабря и ночью 16 декабря ожидается гололёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 11:00 15 декабря до 3:00 16 декабря по Московской области местами ожидается слабый гололёд, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости, а во время езды — быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптики прогнозируют на 15 декабря облачную погоду с осадками в столичном регионе.