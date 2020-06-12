МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в эти выходные

https://static.news.ru/photo/27295b8e-ad8b-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС распространила экстренное предупреждение. В нём сообщается о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в столице.

По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.00 13 июня до 21.00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, — цитирует сообщение РИА Новости.

Представители ведомства порекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также, по их словам, не следует парковать автомобили близко к деревьям.

Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра, — подытожили в МЧС.

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