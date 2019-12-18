Столичное управление МЧС предупредило москвичей об усилении ветра с порывами до 24 м/с.
Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили под деревьями.
Усиление ветра ожидается в период с 10:30 утра до 21:00 вечера,
В четверг утром, 19 декабря, сильнейший шторм с порывами ветра до 28 м/с обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Ветер сдувает кровли домов, раскидывает тяжёлые фуры во дворах домов. По городу оборваны линии электропередачи.
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