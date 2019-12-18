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В многолетнем споре о том, какая новогодняя ёлка более экологична — искусственная или натуральная, — не смогли достичь консенсуса даже экологи. Они разошлись во мнениях, при этом приводят аргументы в пользу обеих позиций.

Так, по мнению руководителя общественного движения «За чистое будущее» Андрея Шалунова, искусственная ель предпочтительнее. Он отметил, что «её можно использовать много раз, а затем переработать». Таким образом, уверен эколог, удастся...