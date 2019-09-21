https://static.news.ru/photo/edb231f6-dc6a-11e9-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В воскресенье, 22 сентября, в Московском регионе ожидаются мокрый снег и ветер, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением активного скандинавского циклона 22 сентября местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 04:00 мск до 09:00 мск ветер усилится до 17 м/с, — передаёт сообщение МЧС ТАСС.

Там также отметили, что усиление ветра до 22 м/с ожидается с 09:00 до 22:00.

Водителям порекомендовали парковаться вдали от деревьев и не укрываться под шаткими конструкциями.

Как ранее писал News.ru, «оранжевый уровень» погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за заморозков, которые обрушатся на столицу в ближайшую ночь.