МЧС предупредило москвичей о грозе с ливнем в понедельник

Жителей столицы предупредили о грозе, ливне и ветре до 22 метров в секунду. Предупреждение МЧС начинает действовать с 09:00 и до конца понедельника.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град, — сказано в сообщении МЧС.

Водителей призвали на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, стараться не обгонять впереди идущие автомобили, избегать опасных перестроений.

Парковать авто нужно подальше от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

На сайте Гидрометцентра сказано , что температура при этом останется достаточно высокой: в ночь на понедельник +19–21 градус, а днём до +30–32 градусов.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве. Ливень с грозой и градом отправит на круглосуточное дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.