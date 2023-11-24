МЧС предложило давать дополнительный выходной одной категории россиян МЧС предложило давать выходной пострадавшим из-за стихийных бедствий гражданам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

МЧС заявило, что людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, требуется свободное от работы время для решения возникших проблем, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс». Авторы документа предложили давать в таких случаях оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.

Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — отметили представители ведомства.

Поправки планируют рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября. В министерстве отметили, что собираются продолжить работу над инициативой вместе с другими заинтересованными ведомствами.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что туристам, планирующим восхождение в горы, необходимо информировать об этом МЧС. По мнению главы ведомства, это позволит при необходимости быстро оказывать помощь. С этой же целью будет проведена дополнительная кампания по информированию населения в преддверии туристического сезона.