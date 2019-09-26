Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Росгосцирк планирует заключить с Минобороны России договор, в рамках которого военное ведомство будет восстанавливать региональные досуговые центры. В обмен на это военнослужащие смогут бесплатно посещать цирки, сообщил директор компании Владимир Шемякин.

Он уверен, что соглашение будет выгодно как Росгосцирку, так и Минобороны. Шемякин также напомнил, что сейчас идёт восстановление цирков в регионах. К настоящему моменту отремонтировано 16 учреждений, передаёт «Интерфакс». Ранее...