Пресс-служба МЧС подтвердила, что новое постановление правительства запрещает курение на балконах и лоджиях многоквартирных домов.
Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно тоже будет запрещено, — сказали в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».
Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.