https://static.news.ru/photo/21a1e80c-6466-11ea-b514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветер порывами до 18–24 метров в секунду начнётся в Москве и области вечером четверга, 12 марта, и сохранится в течение всей пятницы, 13 марта, предупреждают региональные управления МЧС.

По прогнозу синоптиков, ветер усилится после 21:00 до 18 метров в секунду в столице и до 20 метров в Московской области. На следующий день в Москве возможно усиление ветра до 24 метров в секунду.

В МЧС рекомендовали пешеходам обходить шаткие конструкции, а водителям не парковать автомобили под деревьями.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье, 15 марта, в Москве возможен снегопад.