Спецборт Ил-76 МЧС с 22 пострадавшими в результате ракетной атаки ВСУ вылетел из Севастополя в Москву, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. Среди пострадавших 12 детей.
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, из которых 12 детей. Борт оснащен современным оборудованием: специальными медицинскими модулями; аппаратом искусственного дыхания; кардиомониторами, — говорится в сообщении.
Пострадавших сопровождают в полете врачи отряда «Центроспас» МЧС России, специалисты Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.