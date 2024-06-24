Виктор Мальцев

МЧС отправило спецборт с пострадавшими из Севастополя в Москву МЧС: спецборт с 22 пострадавшими из-за атаки ВСУ вылетел из Севастополя в Москву

24 июня 2024 в 16:04

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press