Изменения правил противопожарного режима не запрещают курить на балконах, рассказал представитель МЧС России.
По его словам, граждане всё равно должны помнить об ответственности перед законом, о своей и чужой безопасности и быть осторожными, пишет
Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык. Требования вступят в силу 1 октября.
Для физических лиц за нарушение правил, запрещающих открытый огонь на лоджиях и балконах, предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей. Однако в случае возникновения пожара сумма поднимается до пяти тысяч рублей.
Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.
Ранее News.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, высмеивающее запрет на курение на балконах и лоджиях.
Лирический герой артиста обещает продолжить курить, несмотря на новые правила, так как у него дома нет ни электричества, ни газа. Вместо освещения он зажёг свечу.