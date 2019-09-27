https://static.news.ru/photo/2b9c8924-e1db-11e9-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Изменения правил противопожарного режима не запрещают курить на балконах, рассказал представитель МЧС России.

По его словам, граждане всё равно должны помнить об ответственности перед законом, о своей и чужой безопасности и быть осторожными, пишет ТАСС .

Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык. Требования вступят в силу 1 октября.

Для физических лиц за нарушение правил, запрещающих открытый огонь на лоджиях и балконах, предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей. Однако в случае возникновения пожара сумма поднимается до пяти тысяч рублей.

Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.

Ранее News.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, высмеивающее запрет на курение на балконах и лоджиях.

Лирический герой артиста обещает продолжить курить, несмотря на новые правила, так как у него дома нет ни электричества, ни газа. Вместо освещения он зажёг свечу.