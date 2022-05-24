МЧС обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни» МЧС обжаловало приговор пожарным Генину и Бурсину по делу ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности во время тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» / Фото Максим Серков/РИА Новости

МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово весной 2018 года. Как сообщил замглавы МЧС Алексей Серко, которого цитирует ТАСС, министерство считает приговор пожарным необоснованным.

МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью, — сказал Серко.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в кинозале погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Впоследствии бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев были признаны виновными в нарушении требований противопожарной безопасности и в смерти двух и более лиц. Они получили 14 лет, 13,5 года и 11 лет тюрьмы соответственно.

Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, признанный виновным в гибели 37 человек, получил пять лет общего режима, начальнику службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, признанному виновным в гибели 60 человек, дали шесть лет общего режима. Охраннику ТРЦ Сергею Антюшину, признанному виновным в смерти двух и более лиц по неосторожности, дали восемь лет колонии.