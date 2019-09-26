https://static.news.ru/photo/7c4af128-e116-11e9-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обновлённые правила пожарной безопасности, запрещающие использовать открытый огонь на балконах квартир, не направлены на борьбу с курильщиками. Документ призван повысить «культуру безопасности», рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

По статистике, более двух тысяч пожаров в 2018-м произошли на балконах. По сравнению с 2016-м — рост почти в два раза. Причина возгораний — неосторожность при курении.

По словам сотрудника МЧС, после принятия поправок, если вспыхнул нижний этаж дома из-за небрежных действий во время курения, появится повод найти и наказать виновного.

Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили, — пояснил Еникеев.

Для физических лиц за нарушение правил, запрещающих открытый огонь на лоджиях и балконах, предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей. Однако в случае возникновения пожара сумма поднимается до пяти тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия. Однако в МЧС подтвердили, что правила касаются и курения.