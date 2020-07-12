МЧС: град и сильный ветер надвигаются на Москву в ближайший час

https://static.news.ru/photo/94df8170-c44d-11ea-9117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В ближайший час в Москве ожидаются сильный дождь с грозой, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении МЧС.

В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду, — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Специалисты МЧС порекомендовали автомобилистам во время непогоды соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под слабо укреплёнными конструкциями, а пешеходам — не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части РФ. По его словам, такая тенденция сохранится. Это происходит из-за накапливания парниковых газов. Глобальное потепление повлияло больше всего именно на Московский регион.

Как писал NEWS.ru, не успевших насладиться солнечной и жаркой погодой россиян ждёт существенное снижение температуры воздуха. Холодный фронт уже начал проникать с Северного Ледовитого океана. Вместе с похолоданием «арктическое вторжение» принесёт и пасмурную погоду. Облака закроют территорию от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Потоки холодного воздуха при этом начнут пробираться вглубь России.