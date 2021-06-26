МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовано на сайте МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, «в ближайшее один-два часа» и до 23:00 в городе будет гроза с дождём, а ветер усилится до 12–17 м/с.

Жителям и гостям города посоветовали парковать машины подальше от деревьев, не оставлять детей без присмотра, а при движении на автомобиле значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов и перестроений. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. При этом не стоит укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице 26 июня ожидается дождь с градом, но прохладнее от этого не станет. Температура воздуха будет по-прежнему высокой — до +35 градусов. Облегчения не принесёт и ветер — его скорость будет не больше 10 метров в секунду. Но при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Жара сохраняется в регионе уже больше недели. В некоторые дни она била все рекорды и достигала +37. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что жара может обернуться неприятностями для здоровья.