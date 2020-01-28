Санкт-Петербургское УФАС обязало McDonald's выплатить штраф в 110 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.
По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл из-за набора под названием «МакКомбо Чикен Макнаггетс шесть шт», стоимость которого составляет 155 рублей.
Согласно фотографии, представленной в рекламе, набор включает картошку-фри, газированный напиток, куриные наггетсы и соус. Однако летом 2020 года кассиры попросили клиента, решившего воспользоваться акцией, доплатить за соус, из-за чего тот пожаловался в ФАС,
Ранее NEWS.ru писал, что американец напился в McDonald's холодного чая с марихуаной. Мужчина сразу обратил внимание на странный вкус напитка, однако выпил его до конца, поскольку испытывал сильную жажду.
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