«Макдоналдс» намерена производить и продавать фастфуд в России «Макдоналдс» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Макдоналдс» подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», сообщает РИА Новости со ссылкой на документы. Согласно опубликованным данным, сейчас фирма держит контакт с российским ведомством.

Компания подала заявку в декабре прошлого года. Публикация Роспатентом произошла в этому году, а в апреле заявку приняли к рассмотрению.

Под данным товарным знаком «Макдоналдс» хочет продавать напитки и еду. В том числе, фастфуд. Кроме того, компания намерена предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку питания. Сейчас заявку проверяют эксперты.

Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды «Макдоналдс» в России, — указано в сообщении.

При этом важно, что компания подала заявку на русском языке. Это значит, что организация отреагировала правильным образом на изменения в российском законодательстве, которые касаются размещения вывесок на русском языке.

Ранее сообщалось, что с возобновлением контактов России и США в медиа постоянно обсуждают возможное возвращение западных брендов, покинувших страну в 2022 году. Вновь зарегистрировать бренды в РФ могут Mastercard и Victoria's Secret.