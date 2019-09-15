https://static.news.ru/photo/fb6bd356-d77e-11e9-9181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Запуск первых маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) поможет улучшить транспортную доступность более 100 столичных предприятий, заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ежедневные поездки с работы на работу станут комфортнее для пассажиров пригородных электричек.

Им больше не придётся подстраиваться под расписание, так как поезда будут курсировать в тактовом режиме. Благодаря интервалу пять-шесть минут в час пик пассажиропоток распределится, станет свободнее в метро и наземном транспорте, — рассказал он.

Ликсутов отметил, что также новые альтернативные маршруты МЦД позволят экономить время в пути.

Заммэра пояснил, что после ввода в эксплуатацию МЦД-1 станет удобнее добираться до Всероссийского института лёгких сплавов (металлургическое предприятие) рядом со станцией Сетунь, Московского бетонного завода Cembi у платформы Тестовская и до компрессорного завода «Борец» у станции Савёловская.

Запуск МЦД-2 облегчит путь до Научно-технического парка МАИ возле станции Ленинградская, Трамвайно-ремонтного завода у платформы Москва-Товарная и Технополиса «Москва» у станции Текстильщики и других предприятий, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что власти столицы разрешат пассажирам МЦД бесплатно провозить животных. Сейчас данная услуга оплачивается в размере 25% от стоимости основного билета на пригородную электричку, а льготы имеют только собаки-поводыри, сопровождающие граждан с ограниченными возможностями здоровья.