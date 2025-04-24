«Маяк — это ты»: экс-генерал Попов неожиданно отреагировал на приговор Экс-генерал Попов отреагировал на приговор трехстишьем о шторме и маяке

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России экс-генерал-майор Иван Попов, признанный виновным в мошенничестве и служебном подлоге, отреагировал на приговор суда, зачитав трехстишье, передает Telegram-канал Mash. Также бывший военачальник жестами поблагодарил тех, кто пришел его поддержать.

И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты, — сказал Попов, когда его выводили из зала суда.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания. Также Попова в рамках приговора лишили воинского звания.

До этого Попов попросил судей принять справедливое решение по его делу. В последнем слове экс-офицер отметил, что, может быть, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но точно не преступал закон, всегда оставался верен присяге, своему народу и Верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд дать ему возможность быть полезным РФ «в такое нелегкое время».

Прежде сообщалось, что сторона защиты по делу Попова и предпринимателя Сергея Моисеева запросила у суда полное оправдание обвиняемых. По заверению адвокатов, деньги, которые, по версии следствия, были украдены, на самом деле стали жертвой нерационального расходования.