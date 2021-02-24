Матвиенко заявила о начале «постковидного периода» в России

https://static.news.ru/photo/8a99e4a4-7694-11eb-bc64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация входит в «постковидный период» в лучших условиях, чем другие государства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Правительство сумело сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность. Россия входит в постковидный период в гораздо лучших условиях, чем другие страны, — сказала спикер на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

По её мнению, в настоящее время российское правительство является одним из самых продвинутых, современных и эффективных, передаёт РИА Новости.

Матвиенко указала на важность координации усилий исполнительной и законодательной властей, создание интегрированных информационных систем членов правительства и парламентариев.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. По его словам, сейчас мир знает о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии коронавирусом заразились более 112 млн человек, из которых умерли свыше 2,4 млн. Лидируют по уровню заболеваемости и смертности США, где выявлено 28,2 млн случаев заражения и зафиксировано 502 тысячи летальных исходов. В первую тройку также входят Индия и Бразилия, четвёртое место занимает Великобритания, пятое — Россия, писал NEWS.ru.