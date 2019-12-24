https://static.news.ru/photo/c7e975e8-2665-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в стране предпринимается недостаточно усилий по конверсии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). За переориентацию «оборонки» на выпуск гражданской продукции, по её мнению, никто не отвечает.

Складывается впечатление, что никто за это не отвечает. Что процесс как бы идёт сам по себе. По отчётам — 21 % сегодня конверсии в оборонно-промышленном комплексе, — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Она также напомнила, что президент ставил задачу довести выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2024 году.

Задача очень правильная с учётом того, что на ОПК сегодня современнейшее технологическое оборудование, технологии, опыт, квалифицированные кадры, — подчеркнула Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации нацпроектов. Путин подчеркнул, что принимать меры нужно оперативно, пока идёт контрактная кампания. Он уточнил, что закупаемая отечественная техника должна быть конкурентоспособной, отвечать требованиям заказчиков, иметь надёжную систему гарантийного обслуживания.