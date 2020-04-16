Матвиенко: в регионах нет примеров избыточных мер по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/82423a4a-7fd2-11ea-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских регионах пока нет явных примеров избыточных мер или разгильдяйства в отношении противодействия распространению коронавируса. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Надеюсь, что их и не будет. Но готовность разная, честно скажу, и отстающим надо подтягиваться. И те средства дополнительные, которые по поручению президента сейчас будут выделены регионам, другие меры по поддержке регионов, будут не лишними и очень своевременными, — отметила политик, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Матвиенко добавила, что ситуация в разных субъектах разная, как по количеству заболевших, так и по готовности медицинских учреждений. Сенатор заверила, что находится в постоянном контакте с губернаторами и в курсе положения дел в регионах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.