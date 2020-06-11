Матвиенко уверена, что весь потенциал Дня России ещё не раскрыт

https://static.news.ru/photo/93e67b16-abca-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что потенциал праздника — День России — ещё не полностью раскрыт.

Об этом она рассуждает в статье для «Парламентской газеты». По её словам, праздник может стать масштабнее в развитии и формировании «особых, собственных ритуалов, символов, знаковых мест». По мнению Матвиенко, в Дне России заложен ресурс «для создания мощного объединяющего эффекта».

Эта дата имеет все основания, чтобы впредь не рассматривать её только в узком смысле начала 90-­х, когда требовалось зафиксировать выход России из общесоветского периода, но считать уже праздником более чем тысячелетней российской государственности, — пишет она.

Председатель Совфеда отмечает, что в России есть немало исторических и культурных объектов, отображающих «этапы становления российской государственности». По её словам, можно создать «перечень Мест Российской Государственности», где будут проводиться праздничные мероприятия в День России. К выбору таких мест могут быть привлечены не только эксперты, но и все граждане страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Также сербский лидер выразил признательность за приглашение на парад Победы.