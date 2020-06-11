Матвиенко уверена, что весь потенциал Дня России ещё не раскрыт

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что потенциал праздника — День России — ещё не полностью раскрыт.
Об этом она
Эта дата имеет все основания, чтобы впредь не рассматривать её только в узком смысле начала 90-х, когда требовалось зафиксировать выход России из общесоветского периода, но считать уже праздником более чем тысячелетней российской государственности, — пишет она.
Председатель Совфеда отмечает, что в России есть немало исторических и культурных объектов, отображающих «этапы становления российской государственности». По её словам, можно создать «перечень Мест Российской Государственности», где будут проводиться праздничные мероприятия в День России. К выбору таких мест могут быть привлечены не только эксперты, но и все граждане страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Также сербский лидер выразил признательность за приглашение на парад Победы.
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