Матвиенко усомнилась в необходимости блокировки иностранных соцсетей

https://static.news.ru/photo/f58e9b26-7b2e-11eb-883b-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Российские специалисты внимательно изучают опыт Китая, Турции и Австралии в вопросе блокировки иностранных соцсетей или определённого контента в них, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она лично считает блокировку соцсетей «бессмысленным занятием».

Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объёмом информации. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие, — заявила РИА Новости Матвиенко.

Она отметила, что Рунет сейчас активно развивается и становится «растущим сегментом всемирной сети». И, по словам Матвиенко, сейчас «не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты».

Как писал NEWS.ru, Общественная палата (ОП) РФ и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обнародовали рейтинг онлайн-платформ, нарушающих законы страны в сфере распространения деструктивного контента. Антилидером является Twitter. Один противоправный материал в нём приходится на 10 465 пользователей. Далее идут Facebook и Instagram. После них — YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Анализ интернет-порталов провели на фоне вступившего в силу 1 февраля закона о саморегулировании соцсетей. Документ обязал ресурсы выявлять и блокировать запрещённый контент. К запрещённому контенту относятся материалы с порнографическим изображением детей, информацией, которая склоняет несовершеннолетних к употреблению и изготовлению наркотиков и самоубийству. Недопустима также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.