https://static.news.ru/photo/b2449e88-6e91-11ea-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Спикер верхней палаты российского парламента призвала всех сенаторов последовать её примеру, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Матвиенко порекомендовала членам Совфеда старше 65 лет уйти на домашний карантин во исполнение распоряжения московских властей. При этом она отметила, что это не касается сенаторов, входящих в состав руководства палаты.

На сегодняшний день в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 163 новых случая. Число выздоровевших увеличилось до 29 человек.

В мире коронавирусом заразились более 424 тысяч человек. От заболевания скончались 18,9 тысячи, выздоровели свыше 109 тысяч человек.