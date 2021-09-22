В Совфеде высказались об отмене закона об иноагентах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Кремль не станет отменять закон об иностранных агентах. Однако он может быть скорректирован, передают РИА Новости.

Совфед по итогам выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики (закона — NEWS.ru), и если в чём-то обнаружится двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить, — заявила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поправки в закон об иноагентах будут рассмотрены властями РФ. В свою очередь Мария Захарова подчеркнула, что отмена этого закона невозможна из-за давления со стороны США.

Журналисты России предложили Кремлю 12 поправок, которые могли бы улучшить закон об иностранных агентах.

Речь идёт об обращении таких известных участников медиасообщества, как телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы», «Новая газета» и других представителей СМИ. Так, например, они попросили вносить СМИ в список иноагентов исключительно в судебном порядке, который будет проходить под надзором Министерства юстиции. Также они настояли на том, чтобы ведение политической деятельности изданием доказывалось соответствующими ведомствами в ходе судебного разбирательства.