Матвиенко рассказала, сколько сенаторов переболели COVID-19

Более 50 российских сенаторов либо перенесли заражение коронавирусной инфекцией нового типа, либо находились на изоляции из-за того, что попали в контактную группу. Об этом на пресс-конференции в четверг, 24 декабря, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что верхней палате российского парламента пришлось впервые в истории так сильно адаптироваться и менять режим работы во время пандемии коронавируса.
55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на изоляции в связи с контактами с больными, — заявила Матвиенко.
В общей сложности на сегодняшний день в России коронавирусом заразились 2 963 688 человек, 2 370 857 пациентов выздоровели, 53 096 скончались.
Как ранее передавал NEWS.ru, введение так называемых ковидных паспортов — это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что деление граждан на людей с разными правами путём введения «ковидных паспортов» — это недопустимая дискриминация.