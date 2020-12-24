Матвиенко рассказала, сколько сенаторов переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/42df39a4-45cd-11eb-afa7-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Более 50 российских сенаторов либо перенесли заражение коронавирусной инфекцией нового типа, либо находились на изоляции из-за того, что попали в контактную группу. Об этом на пресс-конференции в четверг, 24 декабря, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что верхней палате российского парламента пришлось впервые в истории так сильно адаптироваться и менять режим работы во время пандемии коронавируса.

55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на изоляции в связи с контактами с больными, — заявила Матвиенко.

В общей сложности на сегодняшний день в России коронавирусом заразились 2 963 688 человек, 2 370 857 пациентов выздоровели, 53 096 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, введение так называемых ковидных паспортов — это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что деление граждан на людей с разными правами путём введения «ковидных паспортов» — это недопустимая дискриминация.