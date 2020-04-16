Матвиенко рассказала, сколько россиянам находиться в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/32dff31c-7fd6-11ea-8c70-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны будут находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе онлайн-конференции.

Я полагаю, что граждане должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка, как бы ни было тяжело, — сообщила Матвиенко.

Она добавила, что объективно знает, насколько тяжело находиться в режиме самоизоляции, особенно людям без работы, на удалёнке или в вынужденном отпуске. Спикер Совфеда сама находится на самоизоляции и старается максимально соблюдать все ограничения и рекомендации.

Как писал NEWS.ru, по мнению Матвиенко, после окончания пандемии потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника, а также сферы образования и некоторых других.