Матвиенко рассказала, сколько россиянам находиться в самоизоляции

Россияне должны будут находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе онлайн-конференции.
Я полагаю, что граждане должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка, как бы ни было тяжело, — сообщила Матвиенко.
Она добавила, что объективно знает, насколько тяжело находиться в режиме самоизоляции, особенно людям без работы, на удалёнке или в вынужденном отпуске. Спикер Совфеда сама находится на самоизоляции и старается максимально соблюдать все ограничения и рекомендации.
Как писал NEWS.ru, по мнению Матвиенко, после окончания пандемии потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника, а также сферы образования и некоторых других.
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