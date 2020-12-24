Матвиенко рассказала, почему всё ещё не привилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fef70fe2-45e4-11eb-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

В четверг, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что всё ещё не прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. По её словам, она сделает прививку, как только найдёт время.

Матвиенко подчеркнула, что многие сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты российского парламента уже прошли вакцинацию. И ни у кого из них не наблюдалось никаких осложнений. Это показывает, что российская сыворотка обладает дополнительной эффективностью.

Сама спикер Совфеда пока ещё не сделала прививку. Однако окончательное решение о вакцинации она уже приняла.

Для меня сейчас главное — выбрать правильное время, потому что мой служебный график, к сожалению, такой, что он мне пока не позволяет сделать спокойно, в нормальных условиях, качественно. Как только я такое время выберу, обязательно сделаю вакцину, — сказала политик.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 российских сенаторов либо перенесли заражение коронавирусной инфекцией нового типа, либо находились на изоляции из-за того, что попали в контактную группу. Об этом на пресс-конференции в четверг, 24 декабря, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.