Матвиенко рассказала, как власти помогли блокадникам Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время её пребывания на посту губернатора Санкт-Петербурга была проделана огромная работа по пенсионному обеспечению, предоставлению жилья и реализации многих других значимых программ для блокадников Ленинграда. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

Я счастлива, что когда я возглавляла город, нам удалось восстановить, я считаю, справедливость и реализовать инициативу о выплате блокадникам второй, дополнительной, пенсии, — сказала политик.

Она добавила, что важным является тот факт, что ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получили отдельные квартиры. При этом только в год 65-летия Победы ветераны получили 10 тысяч квартир.

По словам Матвиенко, к программе помощи блокадникам смогли подключиться многие предприятия города и представители бизнеса. Они помогали тем, кто выстоял во время блокады.

Спикер Совфеда считает, что для неё блокадники всегда были особыми людьми — они сочетают в себе твёрдый характер со скромностью, широтой души и доброжелательностью. Кроме того, привычки людей, которые пережили те годы, тоже являются уникальными. Так, блокадники никогда не выкидывают чёрствый хлеб и это правило для них имеет какой-то свой сакральный смысл.

Ранее председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва рассказала, что Ленинград выстоял в нацистскую блокаду в 1941–1944 годах и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким».