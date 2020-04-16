Матвиенко рассказала о результатах теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/4adbc8b4-7fcd-11ea-b2ef-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.

Я регулярно сдаю тесты на коронавирус. Последний я сдала вчера. Сегодня пришёл ответ — он отрицательный, чему я очень рада, — рассказала Матвиенко в ходе онлайн-конференции в четверг.

NEWS.ru писал, что во время пандемии коронавируса Валентина Матвиенко перевела практически все рабочие моменты в онлайновый режим, несмотря на это, ей приходится ездить на работу в Совет Федерации.

Она рассказала, что ограничила все нерабочие контакты, в том числе встречи с близкими людьми. По её словам, сначала было тяжело, но со временем она привыкла общаться с внучкой по видеосвязи.

Ранее на коронавирусную инфекцию проверился известный артист Михаил Боярский. По его словам, тест оказался отрицательным.

В настоящий момент в России зафиксировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции, 3448 за последние сутки. Излечились 2304 человека, умерли 232. В Москве 16 146 заболевших, 1370 за последние сутки, 1394 выздоровели, 113 умерли.