Матвиенко рассказала о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/4a751b28-861c-11ea-9d06-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/vk.com

Ограничительные меры в России будут сниматься поэтапно, по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, режим самоизоляции дал первые результаты, поэтому темпы распространения COVID-19 в РФ не являются угрожающими.

На сегодняшний день, по её словам, нет необходимости в корректировке бюджета из-за пандемии.

При тех дополнительных серьёзнейших мерах социальной поддержки нет никаких предложений по корректировке каких-либо мер соцзащиты наших граждан. Все они будут в полной мере сохранены, — цитирует её ТАСС.

В России зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль пока не готов назвать новую дату, когда президент Владимир Путин сделает заявление о продлении либо завершении режима самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.