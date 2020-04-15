Матвиенко рассказала, чем занимается на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/702a8436-7eea-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в период пандемии коронавирусной инфекции старается максимально соблюдать все ограничения и рекомендации. Однако сделать это достаточно трудно, рассказала политик в разговоре с журналистами.

По словам Матвиенко, все возможные рабочие моменты она уже перевела в режим онлайн. Однако ездить в Совфед ей всё равно приходится. Председатель Совета отметила, что на самоизоляции продолжает работать с документами, которых, несмотря на коронавирус, меньше не становится.

Кроме того, она полностью ограничила для себя нерабочие контакты. В том числе — встречи с близкими людьми. Сначала, призналась Матвиенко, было тяжело, однако со временем она привыкла общаться с внучкой по видеосвязи, контролируя самоизоляцию ребёнка.

Дома провожу времени гораздо больше, чем раньше. Свободное время посвящаю делам, до которых раньше руки не доходили. С удовольствием экспериментирую на кухне, освоила ряд новых блюд. Перечитала много книг. Пересмотрела фильмы, благо интернет позволяет. Совершенствую английский язык, — приводит слова Матвиенко «АиФ».

По поводу мер профилактики политик посоветовала вести здоровый образ жизнь. Сама Матвиенко делает зарядку по утрам, принимает контрастный душ и пьёт сбор из северных трав.

Как писал NEWS.ru, Матвиенко выразила солидарность с утверждением, что часть «кризисного», «коронавирусного» уклада жизни в будущем будет перенесена в повседневность — «просто потому, что это оказалось более удобным в современных реалиях». При этом она уточнила, что сделано это будет в «более мягком, оправданном» виде.