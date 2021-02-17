Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

https://static.news.ru/photo/d39d9c36-7112-11eb-abe0-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла информацию, что её пенсия составляет 450 тысяч рублей. Она назвала эту информацию фейковой.

Вот я, например, из Интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей, — заявила Матвиенко на заседании палаты.

Она пояснила, что люди раздражаются, когда видят подобные цифры. Политик считает, что необходимо подумать, как доносить до людей достоверную информацию, чтобы не рождались мифы и слухи, а люди, работающие во власти, не дискредитировались, сообщает ТАСС.

Доход Валентины Матвиенко в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей. Он составил 16,7 млн рублей.

Ранее финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин высказал мнение, что у Пенсионного фонда к 2030 году может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. Это произойдёт из-за того, что число работающих граждан сравнится с количеством пенсионеров.

Как писал NEWS.ru, в Минтруде заявили, что до конца текущего года в России должен появиться сервис, который будет предусматривать автоматическое начисление пенсий без подачи заявления. Его создание анонсировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он подчеркнул, что любой гражданин, который достиг пенсионного возраста, должен иметь возможность ознакомиться с размером своих пенсионных страховых выплат, а ПФР должен создать предельный, понятный и прозрачный сервис.