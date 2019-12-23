https://static.news.ru/photo/87bac554-262d-11ea-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в закон не нужно вносить изменения, которые касаются ограничений на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.

Во время пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ председатель СФ отметила, что сначала нужно проверить, как в реальности работают эти рекомендации.

Никаких изменений вносить в законодательство не требуется, на мой взгляд. По итогам учебного года мы подведём итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если будет нужно, — пояснила Матвиенко.

Поводом для дискуссии стал опрос общественного мнения, который в августе провели Минпросвещения России, Рособрнадзор и Роспотребнадзор. Согласно данным ведомств, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках. По результатам опроса были созданы специальные рекомендации. В середине декабря министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что более 10 тыс. российских школ всё же запретили ученикам пользоваться гаджетами во время уроков.

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